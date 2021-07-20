Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da 40 yaşında bir şahıs, dün gece alkolün etkisi altına olduğu sırada kapıyı açmadığı gerekçesiyle Adem Çetin’in evinin kapısına ve park halindeki aracına taş ve bıçakla zarar verdi.

İsminin baş harfleri İ.V. (E-40) olan şahsı tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN PARA ÇALDI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan S.G.’nin (E-23), müşterilerden tahsil ettiği toplam 430 TL nakit parayı işyeri kasasına teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahsı dün tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

KAYIP ŞAHIS

Lefkoşa’da sakin Masudur Rahman’ın (E-25) ikametgâhından Pazar günü ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi.

Kayıp şahısla ilgili soruşturma sürüyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün geceden bu sabaha kadar ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.