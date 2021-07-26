Ülkeden polisiye haberler

Karaman’da geçtiğimiz cuma günü evinde ölü bulunan 61 yaşındaki Orhan Asker’e yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

KANUNSUZ KEKLİK YAKALAYAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

İskele’de Pazar günü polis tarafından gerçekleştirilen denetim sonucu A.Ö.(E-21) ve İ.M.’nin (E-20) araç ile kovalamak suretiyle 4 kekliği kanunsuz olarak yakaladıkları tespit edildi.



Bahse konu şahıslar tutuklandı.SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET EDEN 12 KİŞİ TESPİT EDİLDİSokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.