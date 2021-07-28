Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da boş arazideki bir aracı çalan şahıs ile aracı sattığı şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi’nde bulunan boş arazi içinde muhafaza edilen araç çalındı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.O. (E-30) tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada H.O.’nun, çaldığı aracı A.C.A.’ya (E-25) 500 ABD Doları karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. A.C.A.(E-25) da tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

EVİNDE HİNT KENEVİRİ BULUNAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından G.O.E.’nin (E-31) evinde yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GÜZELYURT’TA ARAZİ YANGINI

Güzelyurt’ta Derivasyon bölgesinde bir şahsa ait ağılın yanında bulunan alanda henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu 20 tekerlek balya, 50 torba arpa samanı, 10 tonluk su deposu tamamen, 2.5 inç damlama borusu ise kısmen yanarak zarar gördü.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA AYKIRI HAREKET EDEN 15 KİŞİ VE 4 İŞLETMEYE YASAL İŞLEM

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 27-28 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimler sonucu, 15 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 4 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.