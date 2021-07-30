Ülkeden polisiye haberler

Girne’de sakin 73 yaşındaki Hüseyin Avcılar, Doğanköy’de misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinde dün ölü olarak bulundu. Avcılar’ın ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

Polisten yapılan açıklamada, “dün saat 04.30 sıralarında Doğanköy’de, Girne’de sakin Hüseyin Avcılar (E-73) misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanmamıştır. Hüseyin Avcılar’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belirlenecektir” denildi.

DİPKARPAZ’DA KUNDAKLAMA

Bugün saat 01.30 sıralarında Dipkarpaz’da, Lekko mevkiinde, Yunus Dağ’a ait ağıl içerisinde bulunan balya ve samanların meçhul şahıs/lar tarafından kundaklandığı bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu 2 bin 800 adet küçük fiğ kare balya, 3 römork arpa saman yığını, 1 kamyon buğday kısmen, bin 500 torba arpa samanı, 250 torba fiğ samanı ve yarım dönüm kuru ot yanarak zarar gördü.



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