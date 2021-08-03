Ülkeden polisiye haberler

Ercan Havaalanı’nda yaklaşık 3 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilirken, üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün yaşanan olayda, U.A.O.(E-41), kargo ile yurt dışından adına gelen paketi almaya gittiği sırada, gümrük memurlarının paketlerden şüphelenmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri olay yerine çağırıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde pakette, yaklaşık 3 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilirken, U.A.O tutuklandı.

Meseleyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu görülen M.C.O.(E-30) ve W.O.U.(E-31) de tutuklandı.

M.C.O’nun üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

ÜRÜN HIRSIZLIĞI

Kuruova - Kaleburnu köyleri arasında bulunan Elisi Mevkiinde Temmuz ayı içerisinde, S.Z.’nin (E-28), kullanımında bulunan traktör ve makine ile Mustafa Yüzügülen’e ait 70, Havva Safa’ya ait 30 dönüm arazi içerisinde biçilmiş buğday anızlarını mal sahiplerinden izinsiz saman yapıp taşımak suretiyle ürün hırsızlığı yaptığı tespit edildi.

S.Z. tutuklandı.

HIRSIZLIK



Lefkoşa’da bir şirkete ait olup park halinde bulunan bir araçta zarf içerisinde muhafaza edilen 20 bin TL 29 Temmuz tarihinde çalındı.Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen F.Ö.(E-31) ve K.G.(E-29) tutuklandı.TRAFİK KAZASI..71 YAŞINDAKİ BAYIR AĞIR YARALANDIBalalan - Ziyamet Çemberinde dün akşam meydana gelen kazada 71 yaşındaki Süleyman Bayır ağır yaralandı.Kaza, Süleyman Bayır’ın (E-71), yönetimindeki HP 304 plakalı otomobille Yeşilköy’den Ziyamet’e doğru seyrettiği esnada, çembere dikkatsizce giriş yapıp, çember üzerine çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkması, reklam panosuna çarpıp tarla içerisinde sürüklendikten sonra taş köprüye çarpması sonucu meydana geldi.Kazada yaralanan Bayır kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 9 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDISokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir kişinin ise iş yerini kapatmayarak yasal emirlere uymadığı tespit edildi.Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.