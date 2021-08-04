Ülkeden polisiye haberler

Güzelyurt’taki evinde dün 19.00 sıralarında rahatsızlanarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hannan Tayyar (E-84), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

HIRSIZLIK

Minareliköy’de bir iş yerinin arka kısmında muhafaza edilen 10 adet ikinci el araç jantının M.N. (E-40) tarafından çalındığı tespit edildi. 13-15 Haziran tarihleri arasında meydana gelen olayla ilgili M.N.’nin benzer suçlardan polise tutuklu olduğu ve hakkında soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

İKİ YERDE YANGIN

Yeşiltepe’de dün 15.00 sıralarında Eren Tarancu’ya ait boş arazide muhtemelen elektrik direğinden çıkan kıvılcım sebebiyle yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu kuru otlar ve 10 PVC çatı paneli kısmen yandı.

Zümrütköy’de ise Havva Avukat’a ait evde bugün saat 03.30 sıralarında, muhtemelen yatağa düşürülen sönmemiş sigaradan dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evdeki tüm eşyalar yandı.