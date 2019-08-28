Ülkeden polisiye haberler

Girne’de 2016 yılında bir cep telefonu şirketinden sahtekarlıkla iki cep telefonu alan kişi, üç yıl sonra tespit edilerek tutuklandı.

Polis bültenine göre, Mart 2016’da Girne’de faaliyet gösteren bir GSM şirketine giden A.Y.(E-26) abonelik sözleşmesi belgesine başka bir şahsın adını yazıp imzalayarak ilgili şirket görevlisine verip tedavüle sürdü ve sahtekarlıkla iki Iphone 6 Plus marka cep telefonu temin etti.

Zanlı genç tutuklandı.

GİRNE’DEKİ UYUŞTURUCU OLAYINDA 10 TUTUKLU DAHA

Girne’de polisin dün yaptığı operasyonda tutuklu sayısı arttı, 10 kişi daha tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, H.D.’nin (E-21) tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık 2.5 gram ağırlığında kokain, 12 extasy hap, 0.10 mg metamfetamin,20 gram hintkeneviri ve 61 cinsel gücü arttırıcı jel bulunması meselesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.G.(E-31), E.S.(E-28), O.T.(E-40), E.Y.(E-35), Y.U.(E-44), P.M.(K-24), M.B.S.(K-25), D.K.(E-27), A.T.(K-24) ve A.A.(E-37) tutuklandı.

ZİYAMET’TE KİLİSE ÇANI BULUNDU, İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Ziyamet köyünde tasarrufunda eski eser nitelikli kilise çanı bulunduran bir kişi ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir başka kişi tutuklandı.

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün öğle saatlerinde Ziyamet’teki operasyonunda, İ.E.’nin(E-45) tasarrufunda eski eser nitelikli bir kilise çanı bulunarak emare alındı.

İ.E. yanında meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan H.H.K.(E-66) de tutuklandı.

ERCAN’DAN FAZLA PARAYLA ÇIKMAK İSTEYEN YOLCUYA YASAL İŞLEM

Ercan Havalimanı’ndan dün yasanın öngördüğü 10 bin Euro veya muadili paradan daha fazla nakit parayla yurt dışına çıkmak isteyen bir yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, M.T. (E-82) adlı kişinin 78 bin 800 TL ve 3 bin 400 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkarken tespit edildiği kaydedildi.

İZİNSİZ İKAMETTEN BİR TUTUKLU

Polisin bir süredir sürdürdüğü suçla operasyonel mücadele çalışmaları çerçevesinde dün gece Lefkoşa’daki denetimlerde bir kişi izinsiz ikametten tutuklandı.