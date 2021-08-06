Ülkeden polisiye haberler

Polis, 3 Ağustos Salı günü ikametgâhında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Hannan Tayyar’ın kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceğini açıkladı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Tayyar’ın ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındığı da kaydedildi.

GAZİMAĞUSA’DA “KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFUNDAN” BİR TUTUKLAMA

Gazimağusa’da 22 yaşındaki erkek şahıs, “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufundan” tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.A.’nın (E-22) tasarrufunda, yaklaşık 90 gram 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

ELEKTRİĞİNİ ÖDEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE ELEKTRİĞİ KESİLEN ŞAHIS, “VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARPTAN” TUTUKLANDI

Dün saat 12.00 sıralarında Gazimağusa’da (E-52), bir beton şantiyesi içerisinde elektrik borcunu ödemediği gerekçesiyle şantiyenin elektriğini kestiği gerekçesi ile tartıştığı Yunus Elagöz'ü darp ettiği ve olay sırasında araya giren Orbay Kaya'nın da yüzüne yumruk vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğu bildirildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

LEFKOŞA İLE DİPKARPAZ- KALEBURNU ANAYOLU ÜZERİNDE YANGIN

Polis, dün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metin Ulu’ya ait arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu altı adet akasya ağacının tamamen, üç adet zeytin ağacının kısmen yanarak zarar gördüğünü ve bir adet kuş kafesi içerisinde bulunan 20 adet kuşun yanarak telef olduğunu bildirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dün saat 17.00 sıralarında, Dipkarpaz - Kaleburnu anayolu üzerinde Fesih Konat'a ait ağılın dış kısmında yol kenarında başlayan yangının ağıl içerisinde duvar boyu dizilmiş olan balyalara sirayet etmesi sonucu; 800 adet balyanın, 12.060 metre uzunluğunda sulama hortumunun ve ağılın üzerindeki beş adet saçın yanarak zarar meydana geldiği de bildirildi.

Yangının itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

ALTI KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI, BİR İŞ YERİ İSE YASAL EMİRLERİNİ İHLAL ETTİ

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam altı kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir kişinin ise iş yerini kapatmayarak yasal emirlere uymadığı tespit edildi. Söz konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.