Ülkeden polisiye haberler

07.08.2021 tarihinde, Esentepe’de ikametgahının salonunda yaşamını yitiren Arif ARISU’nun (E-62), yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 09-10.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 15 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.