Ülkeden polisiye haberler

07.08.2021 tarihinde, Esentepe’de ikametgahının salonunda yaşamını yitiren Arif ARISU’nun (E-62), yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

08.08.2021 tarihinde, Karşıyaka’da Güzelyalı Halk Plajında boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Erol DERESEVEN’in (E-57) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “suda boğulmaya” bağlı olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 09-10.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 15 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.



