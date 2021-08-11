Ülkeden polisiye haberler

Sütlüce ve Gemikonağı’nda iki ani ölüm olayı meydana geldi.

Sütlüce’de dün evinde aniden rahatsızlanan 54 yaşındaki Olgun Kaptan (E-54) yaşamını yitirdi.

Kaptan’a yapılan otopside ölüm sebebinin “yüksek tansiyona ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Öte yandan bugün Gemikonağı’nda 58 yaşındaki Sefa Arslan (E-58) da evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı, Arslan’ın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağını bildirdi.

ARISU’YA OTOPSİ

Esentepe’de Cumartesi günü evinde yaşamını yitiren Arif Arısu’ya (E-62) yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

TAŞKINKÖY’DE KAVGA

Taşkınköy’de dün Ö.İ. (E-29), aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali Öztoker’in burnuna yumruk vurarak kırılmasına sebep oldu.

Ö.İ. tutuklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 19 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün gece ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 19 kişinin yasağı ihlal ettiği, 2 kişinin ise iş yerini kapatmayarak yasal emirlere uymadığı tespit edildi.

Polis bu şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.