Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da Lokmacı kapısından güneye sahte kimlik kartıyla geçmeye çalışan iki kişi tutuklandı.

Polis bülteninde “sahte resmi evrağı tedavüle sürme” başlığıyla yer alan bilgiye göre dün saat 17.00’de Lefkoşa'da Lokmacı kapısında N.L.D. (E-24) ve J.L.B. (K-22) başka şahıslar adına düzenlenmiş sahte kimlik kartlarını görevli memura vererek Güney Kıbrıs’a geçmek istedi.

Kimliklerin sahte olduğunun anlaşılmasıyla iki kişi tutuklandı ve haklarında soruşturma başlatıldı.

MEHMETÇİK’TE HARNUP HIRSIZLIĞI

Mehmetçik’te geçtiğimiz cumartesi, üç farklı kişiye ait ağaçlardan izinsiz harnup toplanması üzerine soruşturma başlatan polis, 6 kişiyi tutukladı.

Mehmetçik’te Gopsa bölgesinde Zuhal Kırımlı Pekşah’a ait ağaçlardan 200 kg, Sevinç Onbaşı’ya ait ağaçlardan 400 kg ve Letife Tokgöz’e ait ağaçlardan da 180 kg harnup izinsiz olarak toplandı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada; zanlı olarak görülen R.T.(E-66), H.T.(K-59), A.T.(E-44), H.Ö.(K-41), H.T.(K-42) ve İ.K.(E-36) tutuklandı. Zanlılarla ilgili soruşturma devam ediyor.

ALSANCAK’TA EV YANGINI

Girne’ye bağlı Alsancak’ta dün gece Yıldız Gövsa’ya ait evin bahçesindeki prefabrik konteynerde elektrik kablolarının aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.

Saat 23.30’da başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu konteyner ve içinde bulunan muhtelif ev eşyaları, sigorta kutusu ve elektrik aksamları tamamen yandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 9 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde uygulanan gece yarısı ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağına uymayanlara karşı polisin denetimleri dün gece de sürdü.

Polis ekipleri, yasağı ihlal eden 9 kişi tespit ederek haklarında yasal işlem başlattı.