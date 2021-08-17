Ülkeden polisiye haberler

Polis, İnönü’nde sakin Hanife Günindi Aksoy’un (K-75)’in dün akşam evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

KIRIKKALE’DE HIRSIZLIK

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale’de Dursun Sevindik’e ait eve geçtiğimiz Pazar girip hırsızlık yapan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri ise aranıyor.

Açıklamada, Sevindik’e ait evden bir televizyon, bir cep telefonu ve bir saz çalındığı, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada suçun İ.T.(E-19) ve G.T.(E-28) tarafından işlendiğinin tespit edildiği kaydedildi.

İ.T.’nin tutuklandığı, G.T.’nin ise arandığı açıklandı.

6 KİŞİ 1750 KİLO HARNUP ÇALDI

Öte yandan, Mehmetçik-Yedikonuk köyleri arasında, Candan Sözalp’a ait tarladaki 72 harnup ağacı üzerinden yaklaşık 1750 kilogram ağırlığında harnup ürününün 6 kişi tarafından çalındığı tespit edildi.

9 ile 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen olayda yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu harnupların benzer suçlardan poliste tutuklu olarak bulunan R.T.(E-66), H.T.(K-59), A.T.(E-44), H.Ö.(K-41), H.T.(K-42) ve İ.K.(E-36) tarafından toplanmak suretiyle çalındığı tespit edildi.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK…

Lefkoşa’da bir apartmana ait otoparkta Ahmet Özavcılar'a ait araçtan 14 Ağustos saat 15.00 sıralarında, adı edilene ait cüzdan ve cüzdan içerisindeki bulunan iki adet kimlik kartı, sürüş ehliyeti, iki banka kartı, üç USB, 200 TL ve 70 Euro nakit para çalındı.

Açıklamada, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen A.A.K. (E-21), O.S.R. (E-21), A.B.B. (E-25) ve O.L.J.G. (E-21) tutuklandı.

İKİ KİŞİ ÇALMAYA ÇALIŞTIKLARI İKİ KEÇİYİ YARALADI

Öte yandan, Karşıyaka’da tank yolu olarak bilinen ormanlık arazide dün saat 18.00 sıralarında O.S. (E-20) ve H.G.’nin (E-34) tasarruflarında bulundurdukları hava tüfeği ile bir şahsa ait iki keçiyi çalmak niyetiyle yaraladıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.