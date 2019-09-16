Ülkeden polisiye haberler

KKTC genelinde dün yapılan rutin avcı kontrollerinde, ithali yasak fişekle, ruhsatsız avlandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sınırüstü köyünde 19 numaralı av bölgesinde D.Ç’nin (E-29) geçerli avlanma ruhsatı olmaksızın ayrıca tasarrufunda KKTC’ye ithali yasak olan 49 adet av tüfeği fişeği ile kanunsuz avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahsın tutuklandığı bildirildi.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM…



İskele’de dün saat 23.45 sıralarında, 76 yaşındaki Rymzhan Tuyakov evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET…

Ercan Havalimanında, dün, J.A.(E-45), tasarrufunda, yasal limitin üzerindeki, 10.000 ABD doları ve 11.000 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.