Ülkeden polisiye haberler

Türkmenköy’de bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, 23 yaşındaki Shoaıb Ameen ağır yaralandı.

Polis bültenine göre, dün saat 16.00 sıralarında, yapımı devam eden ambar inşaatında çalışan Shoaıb Ameen (E-23), blok duvarın üzerine yıkılması sonucu ağır yaralandı. Ameen, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alındı.

ARMUTLU’NUN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

Geçitköy’de sakin Albdülkadir Armutlu’nun ölüm sebebinin geçirdiği kalp krizi sonucu olduğu belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül’de evinde rahatsızlanarak, kaldırıldığı Kolan British Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Abdülkadir Armutlu’nun (E-54), dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin, geçirdiği “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

GİRNE’DE KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU… 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de dün, H.A.(E-29), A.Ö. (E-37) ve E.A.’nın (E-24) kaldıkları evde polis tarafından yapılan aramada, 9 mm çapında bir tabanca ve 9 mm çapında toplam 35 adet canlı mermi bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

GÜNEŞKÖY’DE 1 ARAÇ YAKILDI

Güneşköy’de bugün saat 02.30 sıralarında, Kaan Borat’a ait, evi önünde park halinde bulunan MC 538 plakalı salon araç, üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilerek, kasti hasara uğratıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araç tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi. Evin duvarına asılı bulunan klima dış ünitesi yanarak, evin pencere camı ise ısıdan patlayarak, hasara uğradı. Soruşturma sürüyor.

ÇÖPLÜK ALANDA YAKILAN ATEŞ HASARA NEDEN OLDU

Ercan Havaalanı’nın batısında ağıllar bölgesinde bulunan çöplük alan içerisinde dün saat 16.30 sıralarında, temizlik amacı ile meçhul şahıs/lar tarafından yakılan ateşin Mahmut Moda’ya ait ağıla sirayet etmesi sonucu, ağıl içerisinde bulunan 180 rulo ve 200 kare balya ile balya bağlama makinesi yanarak, zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.