Ülkeden polisiye haberler

Hamitköy’de, tartışma yaşadığı T.A. ve Ö.A.’yi tasarrufunda bulundurduğu tescil edilmemiş hava tabancasıyla korkutan S.Ö. (E-45) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda bahse konu silah, şarjörü ve S.Ö.’nün tasarrufunda bulunan 22 saçmaya emare olarak el konuldu.

Polis tarafından S.Ö.’nün ikametgahında yapılan aramada ise, 5 hava tabancasına ait gaz tüpü ve 501 adet hava tabancası saçması bulunarak, emare olarak alındı.



Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 27 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEMÖte yandan, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 29-30 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 27 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.