Ülkeden polisiye haberler

Girne’de Ecevit Caddesi’ndeki bir taksi durağı önünde, dün aralarında yaşanan sözlü tartışma nedeniyle K.Ç.(E-21), T.A.’ya (E-50) yumruk vurarak dişinin kırılmasına neden oldu.

K.Ç. tutuklandı.

GİRNE’DE CEP TELEFONU ÇALAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de dün M.E.B. isimli şahsa ait cep telefonunu çalan 29 yaşındaki A.İ. polis tarafından tutuklandı.

Öte yandan 25 Eylül’de Karaoğlanoğlu’nda bir eğlence mekanında N.M.’nin masa üzerinde unuttuğu cep telefonunu çaldığı tespit edilen T.T.M.(K-24) tutuklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 23 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; sokağa çıkma yasağını ihlal eden 23 kişi ve kapama saatlerine riayet etmeyen dört iş yeriyle ilgili yasal işlem başlatıldı.