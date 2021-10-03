Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da 150 adet extacy bulundu, 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu M.L.J.’nin (E-22) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda MDMA (extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 150 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

ASLANKÖY’DE 3 KEDİ ÇALINDI

Aslanköy’de, Mehrijemal Sharipova’ya ait olup ikametgahı önünde bulunan üç adet van kedisi cinsi kedi çalındı. Olayın Polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu bahse konu kedilerin A.C.(E-33) tarafından çalındığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

İSKELE’DE 3 BİN 600 DOLAR ÇALINDI



İskele'de, Tatsiana Kramarenka’nın eşyaları içerisinde bulunan 3 bin 600 Amerikan Doları çalındı. Olayın Polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.S.(K-55) ve Y.Ş.(E-55) tutuklandı.GAZİMAĞUSA’DA YANGINGazimağusa’da, Maraş bölgesinde bulunan Anadolu mahallesindeki bir arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu Şakir Dingil’e ait 80 adet ahşap kasa, bir adet plastik su deposu ve su boruları, 50 adet zeytin ağacı, 1 adet harnup ağacı ve motorlu çapa yandı.Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAKSokağa çıkma yasağı kapsamında 2-3 Ekim tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 58 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.