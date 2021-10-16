Ülkeden polisiye haberler

Polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sırasında şüpheli hareketleri nedeniyle üzerinde yapılan aramada “kanunsuz uyuşturucu madde” bulunan 28 yaşındaki şahıs ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan 39 yaşındaki şahıs, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün, saat 15.30 sıralarında, Kumyalı-Ziyamet anayolu üzerinde, bir polis ekibi tarafından trafik denetimi yapıldığı sırada; kullanımında bulunan araçla kontrol maksatlı durdurulan T.C.A.’nın (28) şüpheli hareketleri neticesinde, üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 0.5 gram ağırlığına metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu maddeler emare olarak alındı.

Söz konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan F.E. (E-39) tutuklandı.

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNEREK ARAÇ KİRALADI, TURUKLANDI

Gazimağusa’da 23 yaşındaki erkek şahıs, sahte evrak düzenleme, sahte evrağı tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahtekarlıkla kayıt temininden tutuklandı.

12 Ekim Salı günü, saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketine giden B.T.N.’nin (E-23), sürüş ehliyeti olmadığı için kendini başka bir şahıs olarak tanıtarak söz konusu şahsın kimliğine büründükten sonra, sahtekarlıkla kayıt temin ederek araç kiraladığı tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.



İŞ YERİNE SAHTE EVRAK DÜZENLEYEREK, 100 EURO ÇALAN ÇALIŞAN TUTUKLANDIÖte yandan, Çatalköy’de kiralık araba şirketinde çalışmakta olan 40 yaşındaki erkek şahıs, iş yerine sahte evrak düzenleyerek, 100 Euro miktarındaki parayı tasarrufuna geçirmekten tutuklandı.9 Ekim tarihinde, Çatalköy'de faaliyet gösteren bir kiralık araba şirketinde çalışmakta olan T.D.’nin (E-40), iş yerine ait aracı, bir şahsa 20 günlüğüne toplam 400 Euro’ya kiralamasına rağmen söz konusu aracı 300 Euro'ya kiraladığını gösteren kira sözleşmesini sahteleyerek iş yerine verdiği ve 100 Euro parayı da tasarrufuna geçirerek çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.DÜŞÜRÜLEN PARAYI BULARAK ÇALAN 1 KİŞİ TUTUKLANDILefkoşa’da bir iş yeri önünde düşürülen parayı bulup çalan 32 yaşındaki kişi tutuklandı.Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Ecvet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri önünde, bir şahıs tarafından düşürülen 6,200 TL paranın A.H.K.(E-32) tarafından bulunarak çalındığı tespit edildi. Söz konu şahıs tutuklandı.