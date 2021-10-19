Ülkeden polisiye haberler

Cihangir’de cumartesi günü ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Müsteyde Erdoğulu’nun (K-63) otopsisinde ölüm sebebi “kalp yetmezliği’’ olarak belirlendi.

Öte yandan aynı gün Bahçeli’de, ikametgahında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Margaret Smith’in (K-53) ölüm sebebinin kesin olarak tespiti için otopsi yapılarak kan ve doku örnekleri alındı.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) İTHAL VE TASARRUFU

Ercan Havaalanı’ndan dün gece KKTC'ye giriş yapan M.A.S.’nin (E-26) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. M.A.S tutuklandı

YARALAMA, KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA VE SARHOŞLUK

Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde dün gece İ.Ö.(E-37), 213 mlgr. alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada aralarında çıkan tartışma sonrası yine 130 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunan H.G.(E-48) ile tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bıçakları birbirlerine gelişigüzel salladıkları sırada H.G. sağ boyun kısmı, sol el bileği ve sol kaş seviyesinden hafif şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan H.G. Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. İ.Ö.(E-37), H.G.(E-48) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen T.A. (E-52) tutuklandı.

KAYIP ŞAHIS BULUNDU

Cumartesi gününden beri kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin 17 yaşındaki Ela Nur Gültekin bulundu.