Ülkeden polisiye haberler

Yedikonuk'da sakin Ömer Öztürk (E-60) dün evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon sonucu E.O.M.A.’nın (E-22) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Araçta yolcu olarak bulunan O.İ.A.’nın (E-22) evinde yapılan aramada ise MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 10 hap bulunarak emare olarak alındı.



Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.U.N.(E-24) tutuklandı.GİRNE’DE SAHTE PARAGirne’de faaliyet gösteren Tekno Point isimli iş yerine dün müşteri olarak giden A.A.A.(K-26), satın aldığı cep telefonlarına karşılık tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan KB 74166180 D ve KB 75652583 D seri numaralı iki adet 50 ABD Dolarını verip tedavüle sürdüğü tespit edildi.Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklandı.A.A.A.’nın evinde yapılan aramada ise sahte olduğuna inanılan MF 48086124 J ve ME 61937627 I seri numaralı 2 adet 20 ABD Dolarları ile PB 03408656 A seri numaralı bir adet de 10 ABD doları tespit edilerek emare olarak alındı.