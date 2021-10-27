Ülkeden polisiye haberler

Yedikonuk'ta önceki gün ikametgahında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ömer Öztürk’ün (E-60) ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Gazimağusa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.D.’nin (E-34) tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK

Alayköy sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde 25 Mayıs – 27 Temmuz 2021 tarihleri arasında çalışan O.N.’nin (E-34), iş yerine ait kredi kartı ile kendi aracına benzin ikmali, market ve eczanelerden toplam 4 bin 226 TL tutarında alış veriş yaptığı ayrıca iş yerine ait henüz değerleri tespit edilemeyen hurda alüminyum parçalarını çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

Girne’de önceki gün H.I. (E-25) kullanımında bulunan araç ile seyir halinde bulunduğu sırada “tehlikeli bir şekilde sürüş yaptığı” gerekçesiyle önünde ayni istikamete doğru seyredenS.E. (E-36) kullanımındaki aracı durmasını sağladıktan sonra aralarında çıkan tartışma sırasında S.E’yi göğsünden itip yere düşürdü ve yüzüne tekme vurup iki dişinin kırılmasına, alt dudağının da yırtılmasına sebep oldu. H.I. tutuklandı. Soruşturma sürüyor

GİRNE’DE TEHDİT

Girne’de B.B. (E-40), müşterileri başka şirketlere yönlendirdiği gerekçesiyle işten çıkarmaya karar verdiği çalışanı D.K.’ye (K-22), 26 bin 860 TL’lik borç senedini imzalamasını sağlamak için şiddet tehdidinde bulunup, tehditle mal istediği ve akabinde adı edilenin konu borç senedini imzalamasını sağladığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine B.B. (E-40) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.