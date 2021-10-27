Ülkeden polisiye haberler

Yedikonuk'ta önceki gün ikametgahında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ömer Öztürk’ün (E-60) ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor.
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Gazimağusa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.D.’nin (E-34) tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK
GİRNE’DE VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP
Girne’de önceki gün H.I. (E-25) kullanımında bulunan araç ile seyir halinde bulunduğu sırada “tehlikeli bir şekilde sürüş yaptığı” gerekçesiyle önünde ayni istikamete doğru seyredenS.E. (E-36) kullanımındaki aracı durmasını sağladıktan sonra aralarında çıkan tartışma sırasında S.E’yi göğsünden itip yere düşürdü ve yüzüne tekme vurup iki dişinin kırılmasına, alt dudağının da yırtılmasına sebep oldu. H.I. tutuklandı. Soruşturma sürüyor
GİRNE’DE TEHDİT
Girne’de B.B. (E-40), müşterileri başka şirketlere yönlendirdiği gerekçesiyle işten çıkarmaya karar verdiği çalışanı D.K.’ye (K-22), 26 bin 860 TL’lik borç senedini imzalamasını sağlamak için şiddet tehdidinde bulunup, tehditle mal istediği ve akabinde adı edilenin konu borç senedini imzalamasını sağladığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine B.B. (E-40) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.