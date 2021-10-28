Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da dün sabah 09.00 sıralarında bir kargo şirketi adına gönderilen ve içerisinde uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen kargo paketini almaya giden I.R.O (E-25), Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek alıkondu.

Akabinde bahse konu kargo paketi içerisinde yapılan kontrolde yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında “methamfetamin” türü uyuşturucu tespit edilmesi üzerine I.R.O ve mesele bağlantısı olduğuna inanılan E.C (E-47) tutuklandı.

Polis açıklamasında, yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen L.E.U’nun (E-35) Girne’de bulunan iki ayrı evinde yapılan aramada; yaklaşık 1 kilo 690 gram hintkeneviri (Skunk) ile 2 kilo 650 gram hintkeneviri olmak üzere toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 163 bin 410 TL, 150 bin Niara, 1,345 Euro 750 Sterlin ve 1,163 dolar nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.K.M.C (K-35), Y.U (K-23), U.U (E-35) ve R.I (K-36) tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA BIÇAKLA YARALAMA…

Gazimağusa Limanı’nda dün gece saat 22.00 sıralarında bir gemide, M.K.(E-61) aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu cam şişeyi Mehmet Tekin’in alın kısmına vurmak suretiyle adı edileni yaraladı.

Polis, bahse konu şahıs tutuklandığını bildirdi.