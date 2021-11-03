Ülkeden polisiye haberler

Kalkanlı Yaşam Evi’nde rahatsızlanarak pazartesi günü yaşamını yitiren Nevres Nizam’ın ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bülteninde, 76 yaşındaki Nevres Nizam’a yapılan otopside ölüm sebebinin "kalp yetmezliği" olarak tespit edildiği belirtildi.

LEFKOŞA’DA YAŞANAN KAVGADA BİR KİŞİNİN BURNU KIRILDI

Lefkoşa Zahra Sokak’ta 31 Ekim’de meydana gelen kavgada 20 yaşındaki İ. E. aralarında çıkan tartışma sonucu Ömer Burak Çelik’i ittirip yere düşürerek, kafasını yere çarpmasına ve burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

İ. E. tutuklandı.

KAYIP ŞAHIS

Lefkoşa’da sakin 33 yaşındaki Mohammad Salah’ın bir haftadır kayıp olduğu bildirildi.

Polise dün verilen bilgide, Salah’ın kayıp olduğu ve yaklaşık bir haftadan beridir ailesi ve arkadaşları tarafından kendisinden haber alınamadığı kaydedildi.

Polisin Salah’ı aradığı ifade edildi.