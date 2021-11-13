Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da 9 Kasım’da evinde ölü bulunan 26 yaşındaki Monaf Alhakim’e otopsi yapıldı.

Polis bültenine göre, otopside, Alhakim’in ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı ve kesin ölüm nedeni yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

HIRSIZLIK VE HIRSIZLIK MAL KABULÜ



Girne’de 3 Kasım’da bir kişinin bankadan çektiği 10 bin TL parayı yere düşürmesi sonrasında M.F.L’nin (E-20) parayı bularak çaldığı ortaya çıktı.Polisin olayla ilgili ileri soruşturmasında M.F.L’nin bularak çaldığı 10 bin TL nakit parayı, arkadaşları A.R.K.(E-20) ve K.S.N.’ye (E-21) nasıl ve ne şekilde bulduğunu söyleyerek aralarında paylaştıkları anlaşıldı.Polis üç zanlıyı tutukladı ve haklarında soruşturma başlattı.