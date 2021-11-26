Ülkeden polisiye haberler

Ağırdağ’da evinde Çarşamba günü yaşamını yitiren 64 yaşındaki Ayhan Topal’ın ölüm nedeni “kronik akciğer hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olarak tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Topal’a yapılan otopside, ölüm sebebinin “kronik akciğer hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Öte yandan Girne’de evinde Salı günü aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Godswıll Onyeka Nnamdı’nin (E-21) otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.

ERCAN’DA UYUŞTURUCU

Ercan Havalimanı’nda dün KKTC’ye giriş yapan N.R.M.B.’ye (E-38) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde emare olarak alındı.

N.R.M.B. tutuklandı.

HIRSIZLIK

Gönyeli’de dün bir eve izinsiz giren T.C.A(E-38), inşaat malzemelerini çalarak olay yerinden uzaklaştığı esnada polis ekipleri tarafından suç üstü yakalanarak tutuklandı, inşaat malzemeleri emare olarak alındı.