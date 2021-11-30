Ülkeden polisiye haberler

Tepebaşı’nda sakin Önay Kararlı (E-54) dün saat 17.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı, ani ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GİRNE’DE YAYALARA ATEŞ AÇILDI

Girne - Güzelyurt ana yolunun 5-6’ncı kilometreleri arasında, dün gece iki yayaya silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Polis açıklamasına göre, Girne istikametine doğru yürümekte olan B.I (E-21) ve B.Z.U’nun (E-19) üzerlerine, plakası henüz tespit edilemeyen bir araçtan inen kimliği meçhul şahıslar tarafından tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları ateşli silahla ateş edildi.

Olay sırasında B.I sağ arka baldırından ağır yaralanırken kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Sevisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

DEMİRHAN’DA HIRSIZLIK

Demirhan’da 27 Kasım’da bir süpermarkette müşteri olarak bulunan M.A.K’ın (E-23), marketten toplam 5 bin 324 TL değerindeki kişisel bakım ürünü ile giyim ve elektronik malzemesi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Polis açıklamasında M.A.K’nin tutuklandığı kaydedildi.