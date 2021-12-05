Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya dükkanında çalışan ve kendilerine işveren tarafından ödeme yapılmadığı gerekçesiyle, iş yerine ait bir adet laptop ile 6 adet çekmece rayı ve 3 adet bantı çalan F.Ç.(E-43) ve Y.E.K.(E-35) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre 3-4 Aralık tarihleri arasında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ACİL SERVİSTE GÖREVLİ KİŞİYİ DARP EDEN VE HASTAHANEYE ZARAR VEREN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde alkollü içki tesiri altındayken kendisine yeterli müdahale yapılmadığı gerekçesiyle acil serviste görevli C.Y.(E-29)’yi ciddi şekilde darp eden A.Ö.(E-38) muayene odanındaki perdeyi çekerek tavanın sökülmesine sebep olan V.Ö.(K-31) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün saat 05:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.