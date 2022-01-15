Ülkeden polisiye haberler

Uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 22.00 sıralarında, Ercan-Gaziköy anayolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.C’nin .(E-53) kullanımında bulunan araçta, üzerinde ve akabinde de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda toplam 33 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam üç sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. A.C tutuklandı.

EV AÇMA VE HIRSIZLIK

Dün Çatalköy’de meydana gelen ev açma ve hırsızlık meseleleri ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen Y.M.A.(E-22) tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın Çatalköy’de iki farklı ikametgahtan toplam 1750 TL nakit para ve bir şahsa ait olup çalışır vaziyette bulunan aracı mal sahibinden izinsiz alıkoyarak kullandıktan sonra terk edip, aracın kontak anahtarını çaldığı tespit edildi.