Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da sakin Hüseyin Bener (E-70) dün evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağını açıkladı.

UYUŞTURUCU BULUNDURMAKTAN TUTUKLANDI

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyonu sonucu A.J.H.K.’nin (E-28) evinde yapılan aramada yaklaşık 65 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.



Bahse konu şahıs tutuklandı.LEFKOŞA’DA SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİLefkoşa’da 8 Ekim-8 Kasım (2021) tarihleri arasında, R.P.(E-23) ve C.Z.(E-48), R.P’ye ait olup 5 bin TL karşılığında bir şahsa sattıkları cep telefonunu daha sonra, içerisinde görüntülerin olduğunu ve polisin cep telefonunu istediği yalan beyanında bulunup dolandırmak kastı ile söz konusu cep telefonunu konu şahıstan geri almak suretiyle sahtekarlıkla para temin etti.Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar dün tespit edilerek tutuklandı.Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.