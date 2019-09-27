Ülkeden polisiye haberler

Bugün saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Ahmet Çelik yönetiminde bulunan, Arzum Seyahat'a ait TRE 019 plakalı otobüsün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu araçta yangın meydana geldi. Aracın motor bölümü, elektrik aksamları ve plastik aksamları yanarak zarar gördü. Yangına ilk olarak yoldan geçmekte olan bir su tankeri sürücüsü tarafından, ardından da itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

TRAFİK KAZASI

Bugün saat 18:30 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu 8-9 km'leri arasında Gizlem Sakallı Öke (K-32), yönetimindeki KB 313 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Livenyum Sitesi önlerine geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Gizlem Sakallı Öke kaldırıldığı Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisininan ardından müşahede altına alındı..

YARALANMA

Bugün saat 17:00 sıralarında, Boğazköy'de B.K. (E-23), aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulunan bıçak ile Tufan Akbaş'ı sol kol iç kısmından yaraladı. Olayda yaralanan Tufan Akbaş kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis Basın Subaylığı, B.K.'nın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.