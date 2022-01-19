Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da ikametgahında aniden rahatsızlanan 51 yaşındaki Cemaliye Aydın hayatını kaybetti.

Pols Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından belirlenecek.

BENER VE KARAÇETE’NİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ

Öte yandan önceki gün Gazimağusa’da ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin Bener’in (E-70) ölüm sebebinin “akciğere emboli atması” sonucu olduğu tespit edildi.

Lefkoşa’da dün sabah 08.00 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin Karaçete’nin (E-70) ise “akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği” sonucu öldüğü belirlendi.

GEMİKONAĞI’NDA ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EDEN G.Ç. TUTUKLANDI

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanında 16 Ocak’ta güvenlik görevlileri üzerine aracını sürüp, ardından eğlence mekanına kasti hasar verip 5 kişiyi yaralayan G.Ç.(E-38) tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

LEFKOŞA’DA HİLEYLE HIRSIZLIK

Lefkoşa’da bir elektronik dükkânında çalışan M.D.’nin (E-47), iş yerine yalan beyanda bulunup, 600 TL çaldığı belirlendi.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahıs, tamirat bedeli 200 TL olan mikro dalga fırını kendi iş yerinde değil de başka bir yerde tamir ettirdikten sonra, müşteriden 800 TL nakit para aldığı ve 200 TL’sini tamir ettirdiği yere ödedikten sonra 600 TL’yi çaldığı tespit edildi.

2021 Kasım ayında meydana gelen olayın ortaya çıkması ardından bahse konu şahıs tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.