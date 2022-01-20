Ülkeden polisiye haberler

İskele’de Coşkun Sağaltıcı, devam eden bir inşaatta kolon kalıplarını söktüğü sırada dengesini kaybedip, 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü ve ağır yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün 08.00 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan Sağaltıcı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kalça kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

Polis, Girne’de sakin Babatunde Sanusi Doherty’nin (E-25) dün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Açıklamada, ölüm nedeni intihar olarak açıklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

MUHAMET ÖZBAYRAK İKAMETGAHINDA ÖLÜ BULUNDU

Gazimağusa’da sakin Muhamet Özbayrak (E-65), dün, saat 15.00 sıralarında ikametgahında ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Özbayrak’a yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “siroz, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

SAHTE PARA VE KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU



Lefkoşa’da 24 yaşındaki bir erkek şahsın “sahte para ve kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan” tutuklandı.Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosuna giden T.O.A.’nın (E-24) tasarrufunda bulundurduğu 50’lik banknotlardan oluşan 20 adet toplam 1000 ABD Dolarını, konu iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.Bahse konu paralar emare olarak alınırken, tutuklanan söz konusu şahsın ikametgahında yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.Soruşturma sürüyor.ERCAN’DA “EVRAK SAHTELEME VE SAHTEKARLIKLA KAYIT TEMİN ETMEYE TEŞEBBÜSDEN” 1 KİŞİ TUTUKLANDIErcan Havalimanı’nda dün KKTC’den çıkış yapacak M.N.R.’nin (E-26), başka bir şahsa ait negatif sonuçlu PCR testini gösteren evrağın üzerine kendi adını yazmak suretiyle sahteledikten sonra, söz konusu sahte evrağı görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.İKİ MARKET İŞLETMECİSİNE “18 YAŞINDAN KÜÇÜK ŞAHISLARA TÜTÜN ÜRÜNÜ SATMAKTAN” YASAL İŞLEMDemirhan’da faaliyet gösteren iki farklı marketin 31 Aralık ve 17 Ocak tarihlerinde, 18 yaşından küçük bir şahsa tütün ürünü sattıkları tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.ISINMAK İÇİN YAKTIĞI ATEŞİN PARLAMASI SONUCU YARALANDILapta’da, dün Abdullah Bhuiyan, çalıştığı iş yerinde ısınmak amacıyla yaktığı ateşin sönmemesi için ateş içerisine döktüğü yanıcı maddenin parlaması sonucu iki kolundan, sağ ayak ve karın kısmından yanarak yaralandı.Bhuiyan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.