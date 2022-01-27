Ülkeden polisiye haberler

Nişanlısının annesine ait aracı kendine aitmiş gibi satarak 22 bin TL ve başka bir araç alan kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da S.D.(E-38), nişanlısı tarafından kendisine emanet olarak verilen kayınvalidesine ait salon aracı, kendisine ait olduğunu söyleyip başka bir şahsa sattı.

Arabanın karşılığında 22 bin TL ve başka bir araç alarak sahtekarlıkla para ve mal temin ettiği tespit edilen S.D. tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

BAFRA’DA 185 BİN EURO ÇALAN 2 ZANLI TUTUKLANDI

Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde çalışan N.E.(E-52) ve H.G.’nin (E-26) ise işletmeye ait para kasasından 185 bin 366,17 Euro nakit parayı alıp tasarruflarına geçirerek çaldıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

ÖZMAN’IN ÖLÜM SEBEBİ KALP VE AKCİĞERLE İLGİLİ…

Taşkent’te ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Behiç Özman’ın (E-70) ölüm sebebinin “aterosiklerotik kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp krizi ile solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, Özman’ın ani ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

ESENTEPE’DE SOYGUN ZANLISI TUTUKLANDI

Esentepe’de meydana gelen soygun meselesinde zanlı olarak aranan B.C.Ş.(E-24) tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada ayrıca B.K.’nin (K-22), soygun suçundan zanlı olarak aranan B.C.Ş’yi, 25 Ocak tarihinde kullanımındaki araç ile Girne’ye götürdüğü halde, söz konusu şahsı Gazimağusa’ya bıraktığı yönünde polise yalan ifade vererek “suçu örten” suçunu işlediği tespit edildi. B.K.(K-22) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

ORTAKÖY’DE HİNT KENEVİRİ TASARRUFU

Ortaköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, O.M.E.’nin (K-27) üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

GÜZELYURT’TA DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren “Keyf-i İstanbul” isimli iş yerinin kapısı açılarak içeriye giren hırsız, bir dizüstü bilgisayar ile 3 kapı anahtarını çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Y.Ş.D.A (E-28) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK

Lefkoşa'da faaliyet gösteren, kıyafet satışı yapan bir iş yerinde çalışan Z.K.’nin (K-48), müşterilere sattığı giyim ürünlerine karşılık tahsil ettiği toplam bin 100 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.