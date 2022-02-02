Ülkeden polisiye haberler

Yedikonuk'ta sakin Mahmut Köse (E-57), köy kahvehanesinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, adı edilenin otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

30 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde ölü bulunan Somtochukwu Oderah Ezeogu’nun (E-30) ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma sürüyor.

GAZİMAĞUSA’DA TABANCA MERMİSİ BULUNDU



Gazimağusa’da, A.S.’nin (E-25) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 9 adet canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.ESENTEPE’DE SOYGUN MESELESİNDEN TUTUKLANAN ŞAHSIN EVİNDE 2 TABANCA BULUNDUEsentepe’de meydana gelen “Soygun” meselesinde zanlı olarak tutuklu bulunan M.T.’nin (E-24) sorumluluğunda bulunan Güzelyurt’taki bir ikametgahta yapılan aramada, 9 mm çapında iki adet tabanca, iki adet şarjör, 17 adet canlı mermi ve 2 adet av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.MEHMETÇİK’TE AĞAÇLARA KASTİ HASARMehmetçik’te, C.Ş. (E-54), E.O. (E-18), E.Ş. (E-19) ve S.K. (E-26), ağaç kesme makinesi ile zeytin ağacını kesti ve traktör römorküne yükleyip çaldı. Polis, suç üstü tespit ettiği şahısları tutukladı. Soruşturma devam ediyor.