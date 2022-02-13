Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da dün saat 21.00 sıralarında, Bilal Baytaş (E-64) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

ELİF GEÇMİŞ’İN ÖLÜM SEBEBİ: KRONİK AKCİĞER VE KALP HASTALIĞINA BAĞLI GELİŞEN SOLUNUM YETMEZLİĞİ

Perşembe günü, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Elif Geçmiş’in (K-71) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kronik akciğer ve kalp hastalığına bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği sonucu olduğu tespit edildi.

ROSE MARİE BASTOW, “KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ” SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, perşembe günü, Tatlısu’da bulunan ikametgahında çıkan yangın sonucu yatak odasında ölü olarak bulunan ev sakini Rose Marie Bastow (K-53)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

MOTOR SÜRÜCÜSÜ SALİH ÜNÜVAR GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA YARALANDI

Dün, saat 13.15 sıralarında, Lefkoşa’da Nidai Caba Caba sokak üzerinde, Salih Ünüvar (E-40) yönetimindeki MY 421 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmında bulunan çukura motosikletinin ön tekeri ile girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yol içerisine düştü.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Salih Ünüvar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol kaburga kemiği kırıkları ve sol köprücük kemiği kırığı teşhisi nedeniyle cerrahi serviste müşahede altına alındı.

GÖNYELİ’DE POLİGONDA ÇIKAN KAVGADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Dün, saat 23.00 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren Atıcılık Poligonu Lokali avlusu içerisinde, aralarında çıkan tartışma sonucu H.Ç.(E-23) ve A.S.(E-30) bir taraf, M.K.(E-24), E.P.(E-20), H.K.(E-19) ve E.D.(E-44) diğer bir taraf olup bir birlerinin vücutlarına gelişi güzel vurarak kavga ettikleri sırada, H.Ç. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı gelişigüzel sallayıp E.P.’yi belinden, E.D.’yi ise karnından hafif şekilde yaraladı. E.P. ve E.D. kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

KIYAFET MAĞAZASINDAKİ HIRSIZLIK OLAYINA İLİŞKİN 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Geçen ay Lefkoşa’da bir kıyafet mağazasında meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin bir kişi tutuklandı.

Polis, 15 Ocak tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kıyafet mağazası içerisinde bulunan para kasasından 370 TL nakit para çalındığını ve olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen L.N.I. (K-23) tutuklandığını bildirdi.

TARTIŞMAYI ÖNLEMEYE ÇALIŞAN JOY OBADAN’IN İKİ DİŞİ KIRILDI

Gazimağusa’da dün, saat 16.30 sıralarında, klinikler sokak üzerinde bulunan bir apartmanın merdiven ayaklarında, C.E.B. (E-27) başka bir şahısla tartıştığı esnada tartışmayı önlemek isteyen Joy Obadan’ı (E-30) ittirmek suretiyle yere düşürüp iki dişinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.