Ülkeden Polisiye haberler

KKTC’de turist olarak bulunan Dmitriy Tushinskiy (E-46) yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bu sabahın ilk saatlerinde, saat 00:30 sıralarında, KKTC’de turist olarak bulunan Dmitriy Tushinskiy, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren kalmakta olduğu otel odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

İskele Polis Müdürlüğü, dün 20:00-24:00 saatleri arasında, sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri ve kumarhanelerde gerçekleştirilen kontroller sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 175 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 59 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor edilirken bir araç ise trafikten men edildi.

MUHACERET İŞLEMLERİNİ YAPTIRMADAN KKTC’YE GİRİŞ YAPMAK VE GİRMELERİNE YARDIMCI OLMAK (GELİŞME)

27 Eylül tarihinde, Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyon sonucu Gazimağusa Limanı’ndan bir tır araç içerisine gizlenerek KKTC’ye giriş yapan 10 kişinin, ülkeye kanunsuz giriş yapmalarına yardımcı oldukları tespit edilen ve aranan M.Y.(E-45) ve M.Ö.(E-53) tespit edilerek tutuklandı.