Ülkeden polisiye haberler

İtfaiye, son bir haftada 4 yangın ve 8 hususi servis olayı gerçekleştiğini, 46 bin TL’lik maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Haftalık İtfaiye Raporu’na göre, yangınlardan 2’si Girne diğerleri Lefkoşa ve Güzelyurt’ta gerçekleşirken, hususi servis olaylarının 4’ü Girne 2’si Lefkoşa 1’i Gazimağusa ve 1’İ de İskele’de meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri; sönmemiş sigara izmaritinin depo içerisindeki koltuğun üzerine düşürülmesi, sönmemiş sigara izmaritinin balkondaki çöp bidonunun içerisine atılması, klimanın iç ünitesinin aşırı ısınması ve kısa devre yapması, depo içerisinde yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması olarak açıklandı.

Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araç içerisinde sıkışan şahsın çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, güllerin arasındaki yaralı köpeğin kurtarılması, boş havuz içerisinde mahsur kalan kedinin kurtarılması, 15 metre derinliğindeki kuyudan keçinin kurtarılması, yol içerisine devrilen çam ağacının kesilip yolun trafiğe açılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevkinin sağlanması olarak yer aldı.