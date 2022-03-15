Ülkeden polisiye haberler

Girne’de Karaoğlanoğlu bölgesinde, önceki gün denizde ölü bulunan Mina Modaresi Oloomi’nin (K-33) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Oloomi’nin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

GAZİMAĞUSA’DA YANGIN

Gazimağusa’da Mehmet Özaydın’a ait köpek barınağındaki ampulün yere düşerek bez parçalarının alevlenmesi sonucu çıkan yangında, barınağın çatısı ve barınak içerisinde muhafaza edilen 10 kamış hasır, 1 köpek kulübesi, elektrik prizi ve 5 metre uzunluğunda elektrik kablosu yandı. Yangının Hasan Dörter’e ait ikametgahın yardımcı evine sıçraması sonucu yardımcı evin çatısı, 5 ahşap kalas ve 3 lambiri de yandı.

Dün saat 05.30 sıralarında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AKÇAY’DA YANGIN…BANYODA MAHSUR KALAN BİR KİŞİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİNCE KURTARILDI

Öte yandan, bugün saat 00.10 sıralarında, Akçay köyünde Ali Kali’ye ait ikametgahtaki odun sobasının aşırı ısınarak yanında bulunan koltuğun alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, oturma odası ve içerisindeki eşyalar tamamen, misafir ile mutfak odaları ve içerisindeki eşyalar ise kısmen yandı.

Yangın sırasında banyoda mahsur kalan ev sakini İsmet Kali, İtfaiye ve Polis ekiplerince herhangi bir yara almadan kurtarıldı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.