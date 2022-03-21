Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da bir ikametgahta yapılan operasyonda 170 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, U.B.E.’nin (E-33) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda toplam 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 95TL, 220 ABD doları ve 10 Euro bulunarak emare olarak alındı. U.B.E tutuklandı.

YARALAMA VE KAVGA

Haspolat’ta, dün 17.00 sıralarında aralarında yaşanan tartışma sonucu Ö.Ö.(E-43) ve E.Ü.(E-22) bir taraf, H.S.(E-35) ve R.S.(E-26) diğer bir taraf olup kavga ettikleri sırada, E.Ü. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile H.S.’yi kalçasından, R.S.’yi ise dizinden hafif şekilde yaraladı.

H.S. ve R.S., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

İŞ KAZASI

İskele’de ağıllar bölgesinde, Doğan İnce bir ağılın damında sac montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek üç metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır yaralandı.

İnce, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından omurgasında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

YANGIN

Gemikonağı’nda, Ertaç Yaşar Sokak üzerinde bulunan Umut Kayıkcı’ya ait ikametgahın dışındaki soba borusunun aşırı ısınarak ikametgaha bitişik olan çardağın çatı bölümündeki tahtaları alevlendirmesi sonucu yangın meydana geldi

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında çardak çatısı kısmen yanarak zarar gördü.