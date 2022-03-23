Ülkeden polisiye haberler

Bafra’da önceki gün kaldığı otel odasında ani rahatszılık sonucu yaşamını yitiren Joyce Phyllıs Usher’in (K-87) ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

Otopside kan ve doku örnekleri alındığı ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.

LEFKOŞA VE İSKELE POLİS MÜDÜRÜLÜKLERİNDEN ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ



Polis Basın Bülteni’ne göre, 22-23. Mart tarihleri tarihleri, 21.00-01.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda, Lefkoşa’da faaliyet gösteren pansiyonlar, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde kumarhanede bulundukları tespit edilen 15 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 970 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 311 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 22 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde kumarhanede bulundukları tespit edilen 9 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu kontrol edilen 180 araç sürücüsümden suç işlediği tespit edilen 30 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.