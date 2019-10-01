Ülkeden Polisiye haberler

Tatlısu’da Bernard Frederıck Mott aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 04.30 sıralarında, Tatlısu’da Bernard Frederıck Mott(E-92) kalmakta olduğu ikametgâhında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

VAHİM ZARAR

Dün saat 18.30 sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren bir restorandın ön kısmında bulunan açık alan içerisinde, K.A.H.B.(E-21) aralarında çıkan tartışma sonucu Osama Saeed Mohammed Abdelgawad Mohammed’in burnuna kafa atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

KAYIP ŞAHIS

29 Eylül tarihinde, 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Emine Eğer (K-24) kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldı ve halen geri dönmedi. Soruşturma devam ediyor.