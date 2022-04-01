Ülkeden polisiye haberler

Küçük Kaymaklı - Lefkoşa’da dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından F.A.F.(E-23)’nin kalmakta olduğu ikametgahtına yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, sözkonusu şahsın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğni bildirdi.

DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK

Mart ayında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Gönyeli’de meydana gelen dükkan açma ve hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında benzer suçlardan Girne'de tutuklu bulunan M.T. (E-31)'nin yapılan sorgulamasında; Lefkoşa'da faaliyet gösteren; Tezer Market içerisinden 3,000 TL nakit para ile toplam 2,084 TL değerindeki muhtelif sigara ve tütün ürünlerini, Karadağ Market içerisinden 800 TL nakit para ve 18,895 TL değerindeki muhtelif sigaraları, Arabanlı Elektronik isimli iş yerinden toplam 2,000 TL nakit para, Ağrı Ticaret isimli iş yerinden 2,000 TL nakit para ve Gönyeli’de faaliyet gösteren Vodafone isimli iş yerinden de 3,965 TL nakit parayı, Gazimağusa’da faaliyet gösteren; Kasap Hasan ve Oğulları isimli iş yerinden 2,000 TL nakit parayı, Sarper Market isimli iş yerinden bir paket sigara ile toplam 30,692 TL nakit parayı, B1 Market isimli işyerinden 2 paket sigara ile toplam 57.25 TL bozuk paraları, Fide Market isimli iş yerinden yazar kasa içerisinde bulunan 100 TL bozuk parayı, Kasap Hasan ve Oğulları isimli iş yerinden 2000 TL parayı, Girne’de faaliyet gösteren; Mustafa Kasapoğlu Et ve Et Ürünleri Ltd. isimli iş yerinden yazar kasa içerisinde bulunan 1500 TL nakit parayı, Aygınlar Yapı Ltd. isimli iş yerinden 250 TL nakit parayı, Karasay Kuaför isimli iş yerinden 650 TL nakit parayı, Peanut Off Licence isimli iş yerinden 6.870 TL ve 100 Dolar banknotu, Arasmax isimli iş yerinden 350 USD ve 200 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Ayrıcasözkonuus şahsın Egzotic ve Blue Shine Temizlik Ürünleri Ltd isimli iş yerlerinin giriş kapılarını hasara uğrattıktan sonra bu iş yerlerine girdiği ancak herhangi bir şey çalmadan çıkış yaptığı da belirlendi. Polis Basın Subaylığı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

KANUNSUZ AVLANMA

Büyükkonuk’ta, dün saat 11.00 sıralarında Harup Ambarları Mevkiinde, B.G.(E-76) ve H.T’nin (E-68), ökse kullanmak suretiyle kanunsuz olarak pulya kuşu avladıkları tespit edildi. Sözkonusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

YANGIN

Ziyamet'te dün saat 17.00 sıralarında Bademlik Mevkiinde, Ramazan Demir’e ait boş arazi içerisinde bulunan 44 adet Rulo balya henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yandı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.