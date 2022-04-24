Ülkeden polisiye haberler

Yenierenköy’de yaşayan Cornelius Joseph Dawson (E-66) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre dün sabah saat 07.30 sıralarında hayatını kaybeden Dawson’un ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH TASARRUFU…

Girne’de kanunsuz tabanca bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma sonucunda dün saat 18.00 sıralarında, Ziya Rızkı Caddesi’nde kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada araç çarpması sonucunda tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı yere düşüren ve olay yerinden ayrılan kişinin T.Ş.(E-35) olduğu tespit edildi. T.Ş ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Z.D.(E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

TRAKTÖR KAZASI…1 AĞIR YARALI

İhmalkarlık sonucu meydana gelen traktör kazasında 15 yaşındaki Yusuf İpek ağır yaralandı.

Dün 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, Beşparmak köyünde, S.İ’nin (E-31) talimatıyla, yerde olduğu sırada traktörü çalıştırmak isteyen Ali Yusuf İpek (E-15), vites takılı olan traktörün hareket etmesine müteakip, yanlışlıkla koluyla direksiyondaki gaz koluna basması sonucu traktörün sağ arka tekerleği altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

İpek, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından belinde kırık teşhisi nedeniyle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Olayda ihmali görülen S.İ. tutuklandı.

LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA YOLU, CİHANGİR VE AKOVA’DA YANGIN…

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda bulunan, Doğan Gülken’e ait markette, elektrik fişinin fazla ısınarak alev alması sonucunda meydana gelen yangın sonucunda 1 bilgisayar, internet modemi, kamera kayıt cihazı, 2 yazıcı, 2 elektrikli terazi, 2 ahşap dolap, kapı ve pencereler, masa ve koltuklar, çeşitli sayıda beyaz eşya ve market malzemeleri ile tahmini 3 kasa sigara filtresi, 4000 adet çakmak, 75 paket sigara filtresi, 50 paket sigara sarma kağıdı, 320 paket çeşitli markalarda sigara, 26 paket sigara tütünü, 40 paket puro, 150 adet market yazar fişi, 30 paket çocuk bezi ve 1 top rulo ambalaj kağıdı yandı.

Dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cihangir’de Talat Özakan’a ait arazide dün saat 16.30 sıralarında, meydana gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda 2 dönüm biçilmemiş arpa ve kuru otlar tamamen, 7 adet zeytin ağacı ise kısmen yandı. Soruşturma devam ediyor.

Akova’da ağıllar bölgesinde meydana gelen yangın sonucunda ise, Kemal Sekizler’e ait ağılda ve çevresinde bulunan toplam 50 adet rulo balya ve 1 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar tamamen yandı.

Dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.