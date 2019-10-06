Ülkeden polisiye haberler

Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye geçen C.D.’nin (K-34) kullanımında olan araçta, uyuşturucu madde bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, söz konusu araçta hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 26 gram maddenin yanında, 2 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, hassas terazi, hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü bulundu. Adı edilen tutuklandı.

HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

Gazimağusa’daki bir alışveriş merkezinden 21 Eylül’de bayan kabanı çaldığı gerekçesiyle L.K. (K-41) ve C.A. (E-48) dün tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanından dün Para Kambiyo Yasasına aykırı bir şekilde, yetkili makamlara beyan etmeden tasarrufunda, yasal limitten fazla olan 28 bin 50 dolar nakit parayla çıkış yapmaya çalıştığı gerekçesiyle O.Y. (E-40) hakkında yasal işlem başlatıldı.