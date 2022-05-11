Ülkeden polisiye haberler

Kırklar’da dün akşam M.Ö.’nün (E-55) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 3000 kg patates tespit edildı.

Adı geçen şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

BURNUNU KIRDI

Beyarmudu’nda R.K.(E-43), aralarında yaşanan tartışma sonucu, Mehmet Pınarbaşı’nın yüzüne yumruk atarak, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

İskele’de ise M.C.(E-26), bir iş yerine ait park alanı içerisinde yaşanan tartışma sonucu, Funda Pergamalı’nın sağ elini bükmek suretiyle serçe parmağını kırdı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

AYDINKÖY’DE YANGIN

Aydınköy’de, R.K.(E-52), su motoru borusunu tamir ettiği sırada, atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu 100 metrekarelik alandaki kuru otlar yandı. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

KÜMESTE YANGIN

Ergenekon köyünde bulunan Hakkı Söyleroğlu’na ait ikametgahın avlusu içerisindeki hayvan kümesinde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 12 adet plastik suluk ve yemlik, 14 adet kare balya, 3 adet alüminyum pencere ve havalandırma fanı yanmış olup, 2 adet 4 aylık kuzu ile 12 adet tavuk telef oldu. Soruşturma devam ediyor.