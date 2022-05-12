Lefkoşa’da çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Sevinch Aras Halı Yıkama” isimli iş yerinde çalışan D.T. (E-33), yapılan iş karşılığı müşterilerden tahsil ettiği 2 bin 850 TL nakit parayı şirkete iade etmeyip, çaldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
3 KAYIP ŞAHIS ARANIYOR
Lefkoşa ve Gazimağusa’da haber alınamayan toplam 3 genç aranıyor.
Lefkoşa’da sakin Ece Kara’nın (K-22), 10 Mayıs tarihinde saat 08.30’da kaldığı ikametgahından ayrıldığı ve geri dönmediği belirtildi. Bahse konu şahıs aranıyor. Lefkoşa'da sakin Anvi Alex Eponon’a da (E-24), “ulaşılamadığı ve kendisinden haber alınamadığı” ailesi tarafından dün polisin bilgisine getirildiği belirtilen açıklamada, bahse konu şahsın arandığı kaydedildi.
Gazimağusa’da sakin Amine Kouhou’ya ise (E-28) yaklaşık bir aydır ulaşılamadığı ve kendisinden haber alınamadığı arkadaşları tarafından dün polisin bilgisine getirildi. Bahse konu şahıs aranıyor.
Polisin kayıp şahıslar ile başlattığı soruşturmalar devam ediyor.
Ülkeden polisiye haberler
Lefkoşa’da çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı.