Ülkeden polisiye haberler

Güzelyurt’ta tornavida ile bir kişiyi öldürmeye çalışan ve öldürmeye çalıştığı kişinin parasını çalan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, H.K.(E-29), aralarında çıkan tartışma sonucu, tasarrufunda bulunan tornaviyı Hannan Oğuz Uncu’yu öldürmek kastı ile vücudunun muhtelif yerlerine soktu.

Adı edileni öldürmeye teşebbüs eden ve tasarrufunda bulunan 300 TL parasını zorla alan şahıs, iş yeri içerisindeki kayıt cihazını da çaldı. Olayda yaralanan Hannan Oğuz Uncu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından gözetim altına alındı. Bahse konu şahıs ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

HASPOLAT’TA SOYGUN

Haspolat’ta, U.G.I.(E-24) ve U.C.N.(E-27), Abdul Hashıru Bangura ve Osman Danıel Sesay’ın kalmakta oldukları ikametgaha zorla girip mülke tecavüz etti ve Abdul Hashıru Bangura’ya ait dizüstü bilgisayar, cep telefonu, para cüzdanı ve içerisinde bulunan iki yüz Euro nakit para ile adı edilenin adına kayıtlı araca ait evrakları çaldı.

Polis açıklamasına göre şahıslar, kendilerini engellemeye çalışan Osman Danıel Sesay’ı “iteklemek” suretiyle de darp edip soygun gerçekleştirdi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE ŞİDDET TEHDİDİ VE CİDDİ DARP

Öte yandan Girne’de faaliyet gösteren bir otele ait restoran içerisinde, D.V.(E-55), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çalışanı C.B.’nin yüzüne tokat vurarak, darp etti, ardından tasarrufunda bulunan ruhsatlı tabancasını başına dayayıp, şiddet tehdidinde bulundu.

Akabinde olayı gören ve yine aynı yerde çalışan C.T.S.’ye de küfür edip adı edilenin boyun kısmına yumruk vuran bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

HAYVAN HIRSIZLIĞI

Pınarbaşı’nda Ali Konyalıoğlu’na ait ağıl içerisinden bir adet kuzu çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen F.M.(E-48) tutuklandı.

Yürütülen soruşturmada bahse konu şahsın 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde Boğazköy’de Halil Sucuoğlu’na ait ağıl içerisinden iki adet kuzuyu da çaldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

BOSTANCI’DA HIRSIZLIK

Bostancı’da, Diler Özder’e ait evden ziynet eşyaları çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.İ.(K-24) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

KAYIP ŞAHIS BULUNDU

Polis, 5 Mayıs’tan beri kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Ali İssa Abdallah Jarallah’ın (E-74) bulunduğunu bildirdi. Soruşturma devam ediyor.