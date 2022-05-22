Ülkeden polisiye haberler

Gönyeli‘de Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaat alanından Ali Kofalı’ya ait 15 kalıp malzemesi (plaka demir teleskopları) çalan M.S.Ö.(E-37) ve S.G.(E-26) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre ilgili kişiler sorgulamalarında çaldıkları inşaat malzemelerini Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerine 630 TL karşılığında sattığını itiraf etti.

Dün yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Market önünde düşürülen cüzdanı bularak çalan 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren market bir önünde düşürülen, içerisinde 2.100 TL nakit para, kimlik kartları ile kredi kartlarının bulunduğu para cüzdanını bularak çalan F.Ç.(E-62) ve Z.Ö.(E-68) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre kişilerin cüzdanı çalındıktan sonra, kimlik kartları ile kredi kartlarını yaktıkları da tespit edildi.

20 Mayıs’ta 15:00-16:00 saatleri arasında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Tartıştığı kişinin arabasını hasara uğratan ve kişiyi darp eden F.Y tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda, tartıştığı Kemal Ağırtaş’a ait park halindeki aracın cam ve farlarını kıran, Ağırtaş’a vuran ve küfreden F.Y (E-43) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 02:30 sıralarında, yaşlanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Kumarhanede bulunmaları yasak 26 kişi hakkında yasal işlem…

Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı kumarhanede gerçekleştirilen denetimde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 26 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Dün meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Trafik Kazası

Yönetimindeki LG 107 plakalı araç ile İnönü kavşağından İnönü köyü istikametine doğru giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve kaza yapan Mehmet Uğurlu yaralandı.

Gece saat 01:30 sıralarında yaşanan kazada yaralanan Uğurlu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.