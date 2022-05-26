Ülkeden polisiye haberler

Gönyeli’de iki kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından .P.E.(E-32) ve S.P.U.(E-26)’nun evinde dün yapılan aramada yaklaşık 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu kişiler tutuklandı.

- Kanunsuz patlayıcı madde ve ateşli silah tasarrufu, meskun mahalde ateş açma…

Güzelyurt - Lefke Anayolu üzerinde faaliyet gösteren restoranın avlusu içerisinde, 18 Mayıs’ta meskun mahalde havaya ateş açılması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen Y.T.(E-30) ve E.Ş.(E-23) tutuklandı.

- Düşen şahıs hakkında…

Dün saat 10.00 sıralarında, Girne’de Arapköy Göleti’nin üst kısmına balık avlamak için giden Sabit Tairov, dengesini kaybederek yüksekten düştü ve ağır şekilde yaralandı. Tairov, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

- Yangın

Mevlevi çemberinin batı kısmında Tuncay Arıcı’ya ait arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı, dün saat 15.30 sıralarında çıkan yangında 12 adet arı kovanı tamamen, 8 adet arı kovanı ise kısmen yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.