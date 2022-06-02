Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir marketin kasasında muhafaza edilen 3 bin 200 TL nakit para ile bir paket sigara çalındı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 05:00 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak görülen S.F.(K-21), P.C.(K-20) ve S.S.(K-17) tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

-Eşinin ziynet eşyalarını alıp hırsızlık izlenimi vermek için evi kundakladı, tutuklandı

Tepebaşı’nda Şehit İbrahim Latif Sokak üzerindeki evden, eşine ait toplam 8 bin TL nakit para ile muhtelif ziynet eşyalarını aldıktan sonra olaya hırsızlık izlenimi vermek amacıyla, yatak odası ile mutfak kısmını kasten ve kanunsuz olarak yakarak kundakladığı tespit edilen İ.A.(E-48) tutuklandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yatak odasındaki elbise dolabı ve içerisindeki muhtelif kıyafetler ile hasır çatı ve mutfaktaki halı yandı.

-Mevlevi'de evden çaldığı ziynet eşyalarını kuyumcuya satttı, tutuklandı

Mevlevi’de, Orkide Sokak üzerindeki bir evden, yatak odasında muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak görülen Y.Ş.(E-42) tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında, konu ikametgahtan çaldığı ziynet eşyalarının bir kısmını Güzelyurt’ta bir kuyumcuya 10 bin 850 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.